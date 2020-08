Lieber Windräder als Braunkohle

„Windräder sind schöner als ein Braunkohlekraftwerk.“ Leandra Praetzel ist eine Grüne – auch wenn es um Ästhetik geht. Die Wahlkreiskandidatin für Mecklenbeck weiß wie auch ihre Parteifreunde, dass ein Ausbau der Windenergie noch viele Debatten über eine tatsächliche oder auch nur vermeintliche Verschandelung des Landschaftsbildes nach sich ziehen wird.

Doch die Grünen sind entschieden gewillt, sich dieser Debatte zu stellen. „Ja, wir reden über viele neue Windräder“, erklärte der grüne Oberbürgermeister-Kandidat Peter Todeskino in Hinblick auf das Wahlprogramm der münsterische Grünen, in dem es heißt: Die Stadtwerke sollen bis 2030 komplett auf Ökostrom umstellen.

Platz auf Dächern für Solaranlagen nutzen

Abgesehen vom Bau vieler neuer Windräder streben die Grünen deshalb auch eine Offensive beim Ausbau der Photovoltaik auf Hausdächern an. „Wenn ich oben vom Stadthaus 2 auf die Stadt blicke, dann sehe ich so viele Dächer, wo noch Platz wäre für Solaranlagen“, so der Oberbürgermeisterkandidat.

Ihre energiepolitischen Ziele stellten die Grünen am Dienstag bei einem Pressegespräch an den Aaseekugeln vor. Mit der Wahl des Ortes protestierten die Grünen unter anderem gegen die Entscheidung der Stadtverwaltung, ein Windrad in Mecklenbeck nicht zu genehmigen, weil es sich dann in der Blickachse des Aasees befände. Eine solche Haltung würde es mit ihm als Oberbürgermeister nicht geben, versicherte Todeskino. „Ich mag keine Stadtverwaltung, die keine Lust hat zu planen.“

Aus klimapolitischen Gründen erteilte der Ratskandidat Robin Korte dem von der SPD geplanten Baugebiet im Bereich Lütkenbeck eine Absage. Dort liege eine für die Innenstadt zentrale Frischluftschneise, die nicht zerstört werde dürfe. Bereits jetzt liege die Temperatur in der City um durchschnittlich 2,5 Grad höher als am Stadtrand.

Energie und Flächen sparen

Zu dem ganzen Bündel an Maßnahmen, die die Grünen im Falle ihres Wahlsieges durchsetzen wollen, gehört auch ein Programm zum Energiesparen, eine starke Begrenzung des Einfamilienhausbaus in Neubaugebieten, um den Flächenverbrauch zu senken, überdies die Verpflichtung der Stadtverwaltung, bei der Vorbereitung aller Ratsbeschlüsse die Auswirkungen auf das Klima darzustellen.

Korte legte bei dem Gespräch eine Grafik des Potsdams-Instituts für Klimafolgenforschung vor, wonach für Münster die Gefahr einer Entwicklung „urbaner Hitzeinseln“ mit „hoch“ angegeben wird. Für die Umlandkreise gelten niedrigere Werte, „sehr hoch“ ist die Gefahr in den Großstädten am Rhein und im Ruhrgebiet.

Die GAL-Ratsfrau Sylvia Rietenberg, die ebenfalls an dem Gespräch teilnahm, legte ihre Fokus auf eine „sozial verträgliche“ Umsetzung der Energiewende.