Seit fast einem halben Jahrhundert steht Schlager-Star Roland Kaiser mittlerweile auf der Bühne. Seine Kaisermania-Konzerte in Dresden haben mittlerweile Kultstatus erreicht. Am kommenden Sonntag (16.8.) wäre der Wahl-Münsteraner im vierten Jahr in Folge auf dem Stadtfest „Münster mittendrin“ aufgetreten. Da die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie auf das kommende Jahr verlegt werden musste, gibt es nun aber doch einen Kaiser-Auftritt – auf Leinwand.

Das Clubkonzert zum Album „Alles oder Dich“ wird am Sonntag beim Sparda-Bank-Sommernachtskino vor dem Schloss gezeigt, wie die Münsterische Filmtheater-Betriebe GmbH mitteilt. Das exklusive Release-Konzert aus der Columbiahalle in Berlin beinhaltet Kaisers neuste Songs und seine berühmten Hits. Als Musikgäste waren Barbara Schönebeger und Maite Kelly auch dabei. Einlass ist ab 20.15 Uhr, das Filmprogramm beginnt bei ausreichender Dunkelheit.