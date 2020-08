Kunstwerk "Square Depression" wird abgerissen

Das im Jahr 1977 von Bruce Nauman konzipierte und anlässlich der Skulptur Projekte im Jahr 2007 errichtete Kunstwerk „Square Depression (Quadratische Senkung)“ vor dem Institut für Theoretische Physik in der Wilhelm-Klemm-Straße soll noch in diesem Jahr abgerissen werden. Grund: Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) wird im Auftrag der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) an gleicher Stelle den Neubau der „Institutsgruppe 1“ des Fachbereichs Physik errichten.

Der Neubau soll laut einer Mitteilung der Uni auf dem freien Areal zwischen Wilhelm-Klemm-Straße und Domagkstraße entstehen, direkt hinter dem Parkplatz am Coesfelder Kreuz. Für die Planung des neuen Gebäudes beginnen in Kürze Bodenuntersuchungen auch unterhalb des Kunstwerks.

Künstler hat Plänen zugestimmt

Der in New Mexico lebende Bruce Nauman hat den Plänen für eine Neuerrichtung im Kontakt mit WWU-Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels und Dr. Hermann Arnhold, Direktor des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster, zugestimmt. Das Werk des amerikanischen Künstlers ist im Besitz des LWL-Museums und befindet sich auf dem Terrain der WWU. Der Zeitpunkt für die Neuerrichtung des Kunstwerks auf dem zentralen Platz des naturwissenschaftlichen Campus' ist noch offen.

„Wir freuen uns darüber, dass Bruce Nauman unsere Argumente angenommen hat, denn auch der WWU liegt viel daran, dieses wunderbare Kunstwerk auf dem naturwissenschaftlichen Campus zu erhalten“, betont Johannes Wessels. "Die 'Square Depression' ist eines der Hauptwerke der Skulptur Projekte 2007 und von zentraler Bedeutung für die Skulptur Projekte insgesamt. Da es aufgrund der Planungen der WWU nicht möglich ist, das Kunstwerk an seinem jetzigen Ort zu erhalten, was ich sehr bedauere, war es von vitalem Interesse des LWL-Museums, Bruce Naumans Zustimmung für die Neuverortung der 'Square Depression II' zu erreichen. Ich bin sehr froh, dass uns dies gelungen ist", erklärt Hermann Arnhold.

30 Jahre nach Planung realisiert

Die umgekehrte Pyramide aus hellem Beton war ursprünglich für die ersten Skulptur Projekte 1977 vorgesehen. Der Titel „Square Depression“ soll sowohl auf die Form anspielen - eine viereckige Senke - als auch auf die Depression im Sinne des Gefühls, sich hilflos und ausgeliefert zu fühlen. Das Kunstwerk wurde erst 30 Jahre nach seiner Planung realisiert: im „Superkunstjahr“ 2007, als mit der Biennale in Venedig, der documenta in Kassel und der Skulptur Projekte in Münster drei Kunstausstellungen internationale Kunstfans nach Europa lockten.