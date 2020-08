Starke Farben und elegante Formen, das war es, wonach sich die Menschen in den Goldenen Zwanzigern des vergangenen Jahrhunderts nach den Grausamkeiten des Ersten Weltkriegs gesehnt haben. Ob Architektur, Möbel oder Mode – überall hielt gestalterisch Einzug, was später als Art déco bezeichnet wurde. Die Ausstellung „Porzellanmalerei Art déco in Nordrhein-Westfalen“, die ab Sonntag (16. August) bis zum 15. November im Obergeschoss des Weberskottens im Freilichtmuseum Mühlenhof zu sehen ist, zeigt, dass auch in Münster stilbildende Beiträge entstanden sind.

Vorträge und Führungen An vier Sonntagen, jeweils um 16.30 Uhr, finden Diavorträge statt: 30. August: „Art déco in Münster – am Beispiel der Porzellanmanufaktur August Roloff“ 13. September: „150 Jahre Porzellanmalerei in Münster“ 27. September: „Vom Paradiesvogel bis zum Nachtpfauenauge“ 25. Oktober: „Stahldruckverfahren bei der Porzellanmalerei August Roloff in Münster“ Jeden Samstag (15 Uhr) gibt der Porzellanverein Führungen durch die Ausstellung. ...

In sechs Vitrinen zeigen der Verein Porzellanmuseum Münster in Kooperation mit dem Mühlenhof Porzellane aus den 1920er-Jahren, die in NRW im Stile des verspielten Art déco oder klassisch-funktionalen Bauhaus bemalt wurden. Das Gros bilden Exponate aus der münsterischen Manufaktur von August Roloff . Seine Entwürfe gelten bis heute als bahnbrechend. Besucher können aber auch Porzellanmalereien von Grosse und Götz (Münster), Siegfried Spitzer (Dieringhausen), der Firma Sticher (Wuppertal) und der Firma Severin (Bünde) bestaunen, so Rainer Ludwig Daum.

Zusammen mit den Vorstandskollegen vom Porzellanverein, nämlich seinem Zwillingsbruder Peter Daum und der Kunsthistorikerin Marianne Schoo, sowie der wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Mühlenhofs, Elke Berner, hat Daum nach 2003 nun die zweite Ausstellung auf dem Mühlenhof organisiert und kuratiert. Dabei sei die Auswahl der Exponate besonders schwer gefallen, schließlich habe der Verein Tausende. Oder wie Rainer-Ludwig Daum es sagt: „Früher haben wir gezeigt, was wir hatten, heute zeigen wir, was wir können.“

Die Malerei auf der Vase (1910) stammt von August Roloff, wie auf dem nachgemalten Bild von Wilm Brüning im Hintergrund zu erkennen ist. Foto: Pjer Biederstädt

Nach einer internen Eröffnungsfeier ist die Ausstellung ab Sonntag, 14 Uhr, für den Publikumsverkehr geöffnet. Der Eintritt ist im Museumsticket enthalten. Coronabedingt dürfen nur zwölf Personen gleichzeitig in die Ausstellung, erklärt Museumsleiterin Anne Wieland. Alle Infos gibt es im Internet.