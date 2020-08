Großeltern und Paten durften in den allermeisten Schulen am Donnerstag nicht dabei sein, als in Münster 2569 Erstklässler die Schultüten in ihre neuen Klassenräume trugen.

Das waren 137 Kinder mehr als im vergangenen Jahr – i-Dötzchen für vier bis fünf zusätzliche erste Klassen. An 52 Grundschulen und Schulen mit Primarstufe in Münster wurden Erstklässler empfangen – „für alle Schulen angesichts der Corona-Hygieneregeln eine große Herausforderung“, sagt Stefanie Buschmann , als Schulrätin bei der Schulaufsicht für Münsters Grundschulen zuständig.

Für jede Klasse eine Feier

„Größere Grundschulen haben gleich drei Einschulungsfeiern veranstaltet“, berichtet Buschmann. „Für jede Klasse eine eigene. Zum Glück konnten die Schulen bei dem schönen Wetter die Kinder mit ihren Eltern draußen auf dem Schulhof empfangen.“ Gesellig wie sonst, durfte es dabei aber nicht zugehen.

Ordnungsamt nimmt Schulwege in den Blick

Unterdessen richtet das städtische Ordnungsamt den Blick auf die anstehende Routine der kommenden Schultage und hat die Schulwege besonders in den Blick genommen. „Kinder, die eingeschult werden, aber auch Schülerinnen und Schüler, die von der Grundschule in weiterführende Schulen wechseln, gehören zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern“, so Hendrik Weihermann, der Leiter der Verkehrsüberwachung.

Erfahrungsgemäß sei es besonders wichtig, deren Schulwege zu überwachen. „Viele Eltern bringen ihr Kind im Auto zur Schule. Da kommt es häufig zu gefährlichen Situationen“, so seine Beobachtung. Dem wolle das Ordnungsamt mit Kontrollen in den kommenden zwei Wochen vorbeugen.