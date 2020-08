Die Polizei in Münster war vor einer Betrugsmasche. Aktuell erreichen viele Bürgerinnen und Bürger sogennannte "Schockanrufe". Die Anrufer täuschen laut einer Mitteilung der Polizei eine Notlage eines Familienmitgliedes vor und wollen so an größere Geldsummen kommen.

Als Notlage wird ein schwerer Verkehrsunfall oder ein anderer tragischer Vorfall vorgegaukelt. Das Geld werde für eine dringend erforderliche Behandlung oder Operation oder zur 'Auslösung' des Sohnes aus dem Polizeigewahrsam benötigt.

Tipps der Polizei

Die Polizei warnt vor diesen Trickbetrugsfällen durch "Schockanrufe". Es wird empfohlen, misstraurisch zu sein, wenn ein unbekannter Anrufer mit einem beunruhigenden Sachverhalt - wie etwa dem Unfall eines Angehörigen - konfrontiert und Geld von Ihnen fordert. Die Polizei empfiehlt zudem, die Richtigkeit der Angaben zu hinterfragen und umgehend selbst Kontakt zur Polizei aufzunehmen. Außerdem soll Betroffene im Zweifelsfall immer die Polizei informieren.