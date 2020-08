Münster -

Von Joel Hunold

Irgendwann will Niklas Hoffmann, der in Münster aufgewachsen ist und hier seine Ausbildung zum Koch absolviert hat, mal selbst sternerenommierter Küchenchef sein. Bis dahin kocht er allerdings erstmal in einem exquisiten Sternerestaurant in Hamburg – und geht dort jeden Tag seiner Leidenschaft nach.