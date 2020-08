Virtueller Design-Parcours

Design hilft, die Welt zu verstehen, die eigene Sichtweise zu überdenken oder den Spaß an der Wissensvermittlung anzuregen. Was Design kann, zeigen 73 Absolventinnen und Absolventen beim Rundgang durch ihre Abschlussausstellung „Parcours“ am Fachbereich Design der FH Münster , der Münster School of Design ( MSD ). Diesmal virtuell: Noch bis Sonntag (16. August) sind die Bachelor- und Masterarbeiten online zu sehen, berichtet die FH.

Was auffällt: Die Studierenden haben es sich bei der Wahl der Themen nicht einfach gemacht. Sie setzen sich mit gesellschaftlichen Problemen auseinander und stellen kritische Fragen. Selbst das Spielzeug „Koblo“ hat Oliver Ricker so entwickelt, dass die Kinder nur mit eigenem Einfallsreichtum ans Ziel kommen. Sie können zwar aus modularen Holzblöcken allerlei Tiere zusammensetzen, müssen sie aber noch fantasievoll mit eigenen Materialien bestücken.

Schulung der Medienkompetenz

Dass sich mit Design das Leben von Menschen verbessern lässt, ist sich Michelle Ruhmke sicher. Das Gefäß „Spill“ minimiert für Kinder, Ältere, Sehbeeinträchtigte und an Parkinson Erkrankte die Gefahr, beim Trinken Flüssigkeiten zu verschütten. „faktum“ heißt die Abschlussarbeit von Joana Forster. In dem Magazin versucht sie, die Medienkompetenz im Umgang mit Online-Nachrichten zu schulen, weil sie davon ausgeht, dass man mittels Design von Medien lernen kann.

Die eigene Sichtweise zu ändern und über Begriffe nachzudenken, auch das vermag Design, so Malak Majdi Hariri. Sie schrieb und illustrierte das Buch „Yahya“, eine Geschichte über einen vierjährigen Jungen, der gezwungen ist, mit seiner Familie eine neue Heimat zu finden.

„Allen Widrigkeiten zum Trotz offenbart ‚Parcours‘ erneut, dass die MSD für eine zeitgemäße und praxisorientierte Ausbildung steht“, sagt Fachbereichsdekan Prof. Ralf Beuker. Die Abschlussausstellung zeige, wie greifbar, vielfältig und innovativ Design und Designschaffende seien. Mehr Infos zum virtuellen Parcours unter fh-muenster.de/design.