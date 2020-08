Aufregung um ein provokantes Wahlplakat der Satirepartei „Die Partei“: Der Schriftzug „Nazis töten.“ auf dem Plakat zur anstehenden Kommunalwahl, das beispielsweise in Handorf hängt, sorgte am Wochenende für Rückmeldungen aus der Bürgerschaft bei der Polizei, wie die Leitstelle am Sonntag auf Anfrage bestätigte. Empörte Bürger verstanden die Botschaft als Aufforderung zu einer Straftat.

Allerdings hatte die Staatsanwaltschaft Bielefeld in einem vergleichbaren Fall zu Jahresanfang erklärt, dass wegen des Punkts am Ende keine Aufforderung, sondern eine Aussage vorliege. Deshalb sah die Polizei in Münster auch keinen Grund einzugreifen.