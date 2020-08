Bis voraussichtlich März 2021 baut das städtische Wohnungsunternehmen Wohn- und Stadtbau an der Bonhoefferstraße ein Mehrfamilienhaus mit neun öffentlich geförderten und sieben frei finanzierten Wohnungen sowie mit einer Tiefgarage mit 28 Stellplätzen. Jetzt wurde, wie es der Tradition gebühre, das Richtfest gefeiert, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir liegen gut in der Zeit, trotz einer dreimaligen Kampfmittelsondierung, und gut im Kostenrahmen, trotz der Baukostentwicklung. Damit können wir sehr zufrieden sein“, erläutert Geschäftsführer Dr. Christian Jaeger . „Das spricht für die gute Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten, insbesondere mit dem Bauunternehmen und mit der Zimmerei.

49 bis 88 Quadratmeter

Der Neubau der 16 Mietwohnungen, dessen Entwurf von den Planern der Wohn- und Stadtbau stammt, schaffe zusätzliche barrierefreie Wohnangebote in der Aaseestadt, heißt es in der Mitteilung weiter. Um für den wachsenden Betreuungsbedarf in Münster weitere Angebote zu schaffen, werde im Erdgeschoss eine Großtagespflege zur Kinderbetreuung eingerichtet.

Die Wohnungen verteilen sich auf drei Geschosse und das Dachgeschoss. Der Wohnungsmix sieht sieben Zwei-Zimmerwohnungen, sechs Drei-Zimmerwohnungen und drei Vier-Zimmerwohnungen mit Wohnungsgrößen von 49 bis 88 Quadratmeter vor. 60 Prozent der Wohnung werden öffentlich gefördert. Alle Wohnungen sind barrierefrei und werden über zwei Treppenhäuser mit Aufzug erschlossen.

Tiefgarage mit 28 Stellplätzen

Die Fassade erhält, im Sinne einer langfristigen und nachhaltigen Bewirtschaftung, einen Verblendstein. Der erhöhte Energiestandard entspricht dem KfW-Effizienzhaus 55. Das Gebäude ist vollunterkellert, um ausreichend Platz für Abstellräume, Technikräume sowie Wasch- und Trockenräume vorzusehen.

28 Pkw-Stellplätze werden in der Tiefgarage untergebracht und ersetzen den alten Garagenhof. Insgesamt sieben Stellplätze werden mit den notwendigen Vorrüstungen für E-Mobilität ausgestattet.

Das Projekt habe ein Volumen von circa 3,5 Millionen Euro. Die in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Gebäude an der Von-Stauffenberg-Straße 75-85 werden aktuell umfassend modernisiert und erhalten unter anderem eine neue Dachhaut, eine Photovoltaikanlage und neue Fenster. Wichtigstes Ziel dabei sei „neben der Energieeinsparung die Erhöhung des Wohnwerts innen wie außen“, heißt es in der Pressemitteilung des Immobilienunternehmens abschließend.