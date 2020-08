Gleich drei Ratsmitglieder der Grünen sowie der grüne Oberbürgermeisterkandidat wurden bei der Drogenhilfe Indro am Bremer Platz vorstellig, um Solidarität zu bekunden. Der Polizeipräsident hatte bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung jüngst die Einrichtung scharf kritisiert.

„Wir kritisieren den Law-and-Order-Auftritt der CDU-Führung und des neuen münsterischen Polizeipräsidenten gegenüber Indro scharf“, so Peter Todeskino , grüner Oberbürgermeister-Kandidat. „Er zeigt, dass die Herren nichts verstanden und schon gar keine überzeugenden Ideen haben.“

„Das niedrigschwellige Drogenhilfezentrum leistet schon seit vielen Jahren hervorragende Arbeit in der örtlichen Drogenhilfe“, unterstreicht Sylvia Rietenberg , sozialpolitische Sprecherin der Grünen.

Schutzraum und Ausstiegshilfe

Indro biete eine Anlaufstelle und Schutzraum für drogenabhängige Menschen und zugleich eine Überlebens- und Ausstiegshilfe für Viele. Neben den Hilfen für die Suchtabhängigen hätten Drogenkonsumräume auch einen wichtigen ordnungspolitischen Auftrag, „denn die Belastung der Öffentlichkeit durch konsumbezogene Verhaltensweisen wird durch die Nutzung der Drogenkonsumräume reduziert“, so Rietenberg.

In Münster waren dies allein im vergangenen Jahr über 20 000 medizinisch begleitete Konsumvorgänge für Suchterkrankte, die damit nicht in der Öffentlichkeit stattgefunden haben. „Zudem wurde der öffentliche Raum durch Tausch und Entsorgung allein 2019 von mehr als 125 000 gebrauchten Spritzen entlastet“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Überleben von Abhängigen sichern

Die Grünen weisen darauf hin, dass die Arbeit von Indro seit Jahren von der Stadt gefördert werde. So diene das Angebot in den vom Land NRW zugelassenen Drogenkonsumräumen der Gesundheits-, Überlebens- und Ausstiegshilfe für Drogenabhängige. Infektionsrisiken durch mangelnde Hygiene würden mit dem Ziel gesenkt, das Überleben von Substanzabhängigen zu sichern, so Ratsmitglied Harald Wölter.