Zwei Initiativen aus Münster sind nominiert für den Deutschen Engagementpreis 2020. Zum einen ist es der Verein Krisenhilfe, der ehrenamtlich Menschen in akuten Lebenskrisen berät. Zum anderen aus Münster nominiert ist der BDKJ ( Bund der Deutschen Katholischen Jugend ), der 2019 die 72-Stunden-Aktion initiierte. Rund 5600 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene engagierten sich damals im Zeitraum von 72 Stunden bei einer Vielzahl von wohltätigen ehrenamtlichen Projekten und Aktionen.

Anfang September wird eine Fachjury über die Preisträgerinnen und Preisträger in den mit jeweils 5000 Euro dotierten fünf Kategorien entscheiden, heißt es in einer Pressemitteilung des Bündnisses für den Deutschen Engagementpreis. Alle anderen Nominierten haben beim Publikumspreis die Chance auf 10 000 Euro Preisgeld. Die Online-Abstimmung über den Publikumspreis findet vom 15. September bis zum 27. Oktober 2020 statt. Bekannt gegeben werden die Gewinnerinnen und Gewinner aller sechs Preise bei einer Preisverleihung am 3. Dezember, heißt es weiter.

2019 waren sechs Projekte aus Münster nominiert

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Nominiert werden können alljährlich Preisträger anderer Engagementpreise in Deutschland.

Im vergangenen Jahr waren mit der Stiftung für Bürger Münster, dem Tanzsportverein Residenz, dem Reitsportverein Haus Getter, der Aktionsgruppe Don Bosco sowie zwei Umwelt-Gruppen vom Ratsgymnasium und vom Paulinum gleich sechs Projekte und Gruppen aus Münster nominiert.