Zufrieden mit Konzerten und Ärger am Hafen

Bei den fünf „Picknick-Konzerten“, die am Wochenende auf der Parkplatz-Wiese neben dem Allwetterzoo stattgefunden haben, wurden alle coronaspezifischen Auflagen durch die Veranstalter eingehalten. Dass bekräftigte Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die Genehmigungsbedingungen für die Konzerte waren in der letzten Woche städtischerseits noch einmal verschärft worden“, erläutert er.

"Diszipliniertes Verhalten"

Vor dem Hintergrund des höheren Niveaus an positiven Corona-Tests der letzten Wochen hatte Heuer am Freitag die Münsteraner zu „besonderer Wachsamkeit und Disziplin“ aufgerufen. „Das schließt selbstverständlich nicht aus, im Rahmen der geltenden Corona-Schutzregeln auch Genehmigungen für gut gemachte Konzepte zu erteilen“, erläutert Heuer mit Blick auf die „Picknick-Konzerte“ mit je knapp 1000 Gästen. „Die Besucher der Picknick-Konzerte haben dem durch ihr diszipliniertes Verhalten Recht gegeben“.

Das erfolgreiche Gelingen hatte er mit der Frage verknüpft, ob es in naher Zukunft weiterer solcher Konzerte geben werde. Damit dürfte der Konzertreihe „Picknick Electronica“ am kommenden Samstag an gleicher Ort und Stelle nichts im Wege stehen.

Zahlreiche Ruhestörungen

Während die Lage rund um die Parkplatz-Wiese am Allwetterzoo aus Sicht des kommunalen Ordnungsdienstes also zufriedenstellend war, hat es in anderen Bereichen der Stadt größere Probleme gegeben. So habe es Freitag- und Samstagnacht viele Meldungen über ruhestörenden Lärm in der Stadt gegeben, „von denen die Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes nicht alle abarbeiten konnten. Die Belastung ist derzeit außerordentlich“, so Heuer. Nicht alle Einsatzbereiche haben am Wochenende abgedeckt werden können.

Rund um einen Kiosk am Hafen haben sich am Wochenende zudem mehrere feiernde Menschen versammelt, die gegen die Corona-Auflagen verstoßen haben. Ruhiger war es laut Heuer hingegen, wie schon am vergangenen Wochenende, auf der Jüdefelderstraße. Seit Ende Juni war es dort am Wochenende vermehrt bis in früh Morgens zu Lärm und großen Menschenansammlungen gekommen.

Mehr Abstand im Südpark

Der Ordnungsdezernent fordert zudem die Besuchern des Südparks auf, auf passende Abstände zu achten. Am Sonntag hat der kommunale Ordnungsdienst dort einen überdurchschnittlichen starken Andrang verzeichnet, was Heuer auf die neu eröffneten Wasserspiele für Kinder zurückführt.