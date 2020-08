Der Künstler David Kilinç präsentiert am Sonntag (23. September) jeweils um 14, 15 und 16 Uhr das Kunstprojekt "Zuhause(n)" im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. In einer Live-Performance stellt Kilinç dar, wie Menschen ihr Zuhause in Zeiten von Corona erleben.

Das Projekt der beiden Künstler Kilinç und Luisa Hausmann ist laut einer Pressemitteilung des LWL in Zusammenarbeit mit der münsterischen Bevölkerung entstanden, die einem Aufruf des Museums gefolgt ist und eigene Ideen und Gedanken einschickte.

Menschen erzählen vom Lockdown

Im Juni startete der Aufruf, Geschichten und Empfindungen über das Leben in den eigenen vier Wänden während der Corona-Zeit an das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) zu schicken. "Wir freuen uns, dass Menschen bereit waren, uns zu erzählen wie sie die Zeit während des Lockdowns erlebt haben. Diesen Sonntag können alle Beteiligten und die Museumsgäste erfahren, wie unser Leben in dieser herausfordernden Zeit künstlerisch dargestellt werden kann", sagt Mona Otto, Veranstaltungsplanerin des Museums.

Am Anfang der neuen Ausstellung "Überlebenskünstler Mensch", die ab dem 21. August zu sehen sein wird, gibt es bereits seit Start des Projekts ein kleines Zuhause als Installation zu entdecken. Darin stellen die beiden Künstler den Besuchern unter anderem folgende Fragen: "Wie habt ihr die Corona-Zeit in eurem Zuhause empfunden? Wie habt ihr die Zeit dort verbracht? Wie haben sich euer Alltag, eure Rituale, euer Lebensrhythmus verändert? In welchem Raum habt ihr euch im Lockdown am meisten aufgehalten? Wo würdet ihr niemals ein online Video-Meeting machen? Was ist 'Zuhause' für euch?" In einer Filmcollage haben Hausmann und Kilinç eingeschickte Texte verarbeitet.

Keine Zusatzkosten für Live-Performance

Alle interessierten Gäste zahlen lediglich den regulären Museumseintritt, um die Performance live im Museum zu sehen. Ein weiterer Termin ist am 19. September um 14,15 und 16 Uhr.