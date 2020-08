Das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster lädt ab sofort zu Begegnungen mit der Kunst des Museums ein. Das Lesetasthörbuch „Mensch!“ gibt vor allem blinden und sehbehinderten Menschen die Möglichkeit, sich die Kunst des LWL-Museums lesend, tastend und hörend zu erschließen.

Sechs herausragende Werke im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) werden laut einer Pressemitteilung des Museums in kurzen Texten in Großdruck und Brailleschrift vorgestellt. Zu jedem Werk gibt es eine kontrastreiche Abbildung und ein Reliefbild mit den wichtigsten Elementen der Komposition. Zusätzlich zum Lesetasthörbuch können bei geführten Rundgängen sechs Platten aus Acrylglas genutzt werden, um den Bildaufbau noch deutlicher zu ertasten.

Den Bildaufbau erfühlen

So können Menschen mit Restsehvermögen zum Beispiel das Selbstporträt Paula Modersohn-Beckers anhand der weißen Umrisslinien auf dem kontrastreichen Abbild besser erkennen. Blinde Menschen können die erhabenen Linien entlang tasten und damit die Konturen des Gesichtes, den Mund, die Augen, Frisur und den Bildaufbau erfühlen und somit das Bild „begreifen“.

Detailliertere Werkbeschreibungen sowie vertiefende Informationen zur Epoche und den einzelnen Künstlern kann man auf der beiliegenden Audio-CD im Daisy-Multimedia-Format anhören. Das Buch wurde von der Kunstvermittlung des Hauses und einer Testgruppe von blinden und sehbehinderten Menschen aus Münster entwickelt.

„Für die LWL-Museen ist Inklusion eine Selbstverständlichkeit. Wir entwickeln immer neue Ideen, damit unsere Museen für alle Menschen erfahrbar sind“, so LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger. So gibt es im LWL-Museum für Kunst und Kultur in allen Etagen Tastmodelle zur selbstständigen Orientierung für blinde Menschen. Museumsdirektor Dr. Hermann Arnhold: „Solche Bücher gibt es bisher noch viel zu selten. Das Buch lädt ein, die Kunst unserer Sammlung auf besonders ‚sinn-volle‘ Weise zu entdecken.“

Es gibt vereinzelt Architekturführer zum Tasten, z. B. für den Kölner Dom. Taktile Museumsführer für blinde und sehbehinderte Menschen halten zum Beispiel das Staatliche Museum Schwerin und das Landesmuseum Mainz vor. Das LWL-Museum für Kunst und Kultur reiht sich nun ein in die sehr überschaubare Anzahl von Lesetasthörbüchern.