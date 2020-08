63 Münsteraner mit Coronavirus infiziert

Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist in Münster am Mittwoch weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vortag meldete die Stadt auf ihrer Homepage neun Neuinfektionen mit dem Virus. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist damit auf 895 gestiegen.

Aber auch die Zahl derer, die eine Infektion überstanden haben, ist gestiegen: 819 Patienten sind wieder genesen, acht mehr als noch am Dienstag. Die Zahl der Menschen, die aktuell infiziert sind, ist somit nur leicht gestiegen. Am Dienstag meldete die Stadt 62 Infizierte, am heutigen Mittwoch sind es 63.

Unverändert geblieben ist am Mittwoch die Zahl der Todesfälle. 13 Personen aus Münster, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.