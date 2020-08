Die schwere Erkrankung des eigenen Kindes stellt viele Familien unter enorme emotionale Belastungen. Umso erleichternder ist es, wenn diese in unmittelbarer Nähe der kleinen Patienten einen Platz haben, wo sie sich nicht nur aufhalten, sondern auch wohlfühlen können.

Moderne Medizin bedeutet jedoch, dass Klinikaufenthalte nicht immer in der Nähe des Wohnorts möglich sind. Das Familienhaus am Universitätsklinikum Münster (UKM) bietet Angehörigen von Patienten, die nicht aus Münster kommen, eine kostengünstige und kliniknahe Unterkunft.

„Damit der Aufenthalt für die betroffenen Familien künftig noch angenehmer wird, planen wir im Rahmen des Freiwilligentages am 18. und 19. September eine umfassende Renovierung und Neugestaltung des Kinder-, Bastel- und Jugendzimmers“, erklärt Simon Schlattmann, Geschäftsführer des Trägervereins. Hierfür werden von der Freiwilligenagentur noch tatkräftige Helfer gesucht.

In schwieriger Zeit Abstand gewinnen

Die Gestaltung des gesamten Hauses folgt einem Konzept, dass den Familien in freundlicher und warmer Atmosphäre Raum gibt, in einer schweren Situation für kurze Zeit Abstand zu gewinnen. Passend zu diesem Konzept sollen die drei Räume am Freiwilligentag ausgeräumt, gestrichen und nach den Plänen einer Innenarchitektin gleich neu möbliert werden. Bei dieser handwerklichen Arbeit werden die Freiwilligen von mindestens einem Vereinsmitglied pro Raum unterstützt und angeleitet, kündigt die Freiwilligenagentur an.

Der gemeinnützige Verein Familienhaus am Universitätsklinikum Münster betreibt das Familienhaus seit 1996 und ist in dieser Größe in Deutschland etwas Besonderes: Der durch Spenden finanzierte Verein steht den betroffenen Familien aus aller Welt mit Rat und Tat zur Seite. Mit seiner Hilfe können Familien in der schwierigen Zeit zusammenfinden, in Ruhe entspannen und neue Kraft schöpfen.

Da das Team des Familienhauses selbst weitgehend ehrenamtlich tätig ist, ist der Verein auf die Freiwilligen gut vorbereitet. Der Umfang der Renovierungsarbeiten richtet sich nach der Zahl der Freiwilligen, die sich der Aufgabe stellen. Auch für die Verpflegung der fleißigen Helfer durch Speisen und Getränke ist am Freiwilligentag gesorgt.

Der 8. Freiwilligentag findet am 18. und 19. September statt. Rund 30 Projekte sind dabei und hoffen auf tatkräftige Unterstützung. Anmeldungen sind möglich unter ' 4 92 59 70 oder online: