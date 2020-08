Feuerwehr und Technisches Hilfswerk vereinen nach vielen Jahren ihre Übungsgelände – und Sprecher beider Seiten fühlen sich an den Fall der Berliner Mauer erinnert. Ist das nicht maßlos übertrieben?

Vielleicht. Aber der Vergleich liegt so nahe, dass beim Festakt am Mittwochmittag niemand freiwillig darauf verzichten mag. „Es war nie unsere bewusste Absicht, eine Mauer zu bauen“, sagt Berthold Penkert launig. Der Direktor des Instituts der Feuerwehr (IdF) räumt zugleich ein, dass die beiden benachbarten Gelände bislang „sortenrein getrennt“ waren – und zwar durch einen hohen Zaun mit Stacheldraht und undurchdringlichem Gebüsch. Ein bisschen eiserner Vorhang am östlichen Stadtrand, nur ohne Kalten Krieg.

Skurrile Grenze

Im Westen: Das „THW Übungsgelände Münster Handorf“ an der Kötterstraße, 57 000 Quadratmeter groß, ein bisschen rummelig und voller Trümmer, wie THW-Ehrenpräsident Al­brecht Broemme schmunzelnd einräumt.

Im Osten: Die Außenstelle des IdF NRW an der Galgheide in Telgte, 75 000 Quadratmeter groß, ein staunenerregender Hightech-Komplex mit gepflegten Außenanlagen.

Und genau dazwischen: die Grenze zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt Münster. Ursprünglich war dies alles mal Kasernengelände, bis 1975 war hier eine niederländische Raketeneinheit stationiert.

Warum sich diese skurrile Grenze so lange gehalten hat, kann sich niemand erklären. Am wenigsten Cornelia de la Chevallerie, Abteilungsleiterin „Gefahrenabwehr“ im Düsseldorfer Innenministerium, die die bewährte Zusammenarbeit der Feuerwehr des Landes und der Bundesbehörde THW in höchsten Tönen lobt. Sie soll nun noch besser und intensiver werden: Denn in den Zaun wurde ein Tor eingebaut, eine wenige Meter lange Straße verbindet beide Grundstücke. Künftig steht alles allen zur Verfügung.

Gemeinsame Übungen sind geplant

Nicht zuletzt für gemeinsame Übungen. Beim Festakt wird gezeigt, was zum Beispiel bei einem Waldbrand geschieht, wenn die Feuerwehr ausrückt, aber mitten im Wald das Löschwasser knapp wird. Dann ist das Technische Hilfswerk zur Stelle und baut einen faltbaren 5000-Liter-Behälter auf, der in Nullkommanichts gefüllt ist. Denn bei einem Waldbrand ist weniger die Wassermenge als vielmehr der Abgabeort entscheidend. Das haben Feuerwehr und THW schon mehrfach erfahren – am intensivsten vielleicht beim Waldbrand in Viersen im vergangenen Frühjahr. Oder beim verheerenden Moorbrand im Emsland im Spätsommer 2018.

Das Übungswasser wird abschließend großzügig an Bäume und Sträucher verteilt. Auch deshalb hat der THW-Landesbeauftragte Dr. Hans-Ingo Schliwienski völlig recht, wenn er mit Blick auf die künftige Zusammenarbeit verspricht: „Hier werden blühende Landschaften entstehen.“