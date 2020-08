Polizisten beobachteten in der Nacht zu Donnerstag einen 24-jährigen Mann an der Windthorststraße, wie er schwankend zu einem E-Scooter ging, um diesen freizuschalten. Die Beamten sprachen den Mann laut Mitteilung der Polizei um 2.36 Uhr an, um ihn auf eine mögliche strafbare Handlung hinzuweisen.

Der 24-jährige Coesfelder schien einsichtig zu sein, da er selbst wüsste, dass er zu betrunken sei. Wie die Polizei mitteilt, entfernte er sich zunächst von dem E-Scooter - bis er sich wohl plötzlich anders entschied. Nur kurze Zeit später stieg er doch auf den E-Scooter auf und wollte davon fahren. Die Polizisten konnten den Mann jedoch wenig später stoppen.

Polizei stoppt weiteren E-Scooter-Fahrer

Nur wenige Minuten später bemerkten Polizeibeamte an der Ecke Windthorststraße/Promenade auf einem E-Scooter zwei Personen. Sie hielten den Fahrer, einen 29-jährigen Münsteraner, an. Sie rochen laut Mitteilung Alkohol in seiner Atemluft.

Die Alkohol-Tests der beiden E-Scooter-Fahrer verliefen positiv. Ihnen wurden Blutproben ent- und die Führerscheine abgenommen. Beide Männer erwartet ein Strafverfahren.