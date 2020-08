Im jetzt veröffentlichten „Academic Ranking of World Universities “ 2020, dem sogenannten Shanghai-Ranking, zählt die Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) deutschlandweit erneut zu den besten zehn Hochschulen und ist in der Ranggruppe acht bis zehn platziert.

Im internationalen Vergleich liegt sie wie bereits im Vorjahr in der Ranggruppe 151 bis 200. Insgesamt wurden laut einer Mitteilung der Uni Münster weltweit die besten 1000 Universitäten bewertet.

Bewertung der Forschungsleistungen

Im „Shanghai Ranking“ bewerten Experten seit 2003 weltweit universitäre Forschungsleistungen. Die Rangliste wurde an der Shanghai Jiao Tong Universität entwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich die WWU im Bereich „häufig zitierte Forscherinnen und Forscher“, „Publikationszahlen in Nature and Science“ sowie „Publikationszahlen im Science Citation Expanded- & Social Science Citation-Index“.