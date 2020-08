Zahl der Infizierten in Münster leicht gesunken

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Münster ist am Donnerstag im Vergleich zum Vortag gesunken. Die Zahl der Gesundeten ist nach Angaben der Stadt auf 828 gestiegen - neun Menschen mehr als noch am Vortag.

In der Stadt hat es jedoch auch drei Neuinfektionen gegeben. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist damit auf 898 gestiegen. Aktuell sind in Münster noch 57 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Mittwoch hatte die Stadt noch 63 Infizierte gemeldet.

Nachdem die Zahl der Infizierten seit Anfang Juli stetig angestiegen war, fällt sie seit einer Woche wieder stetig. Unverändert blieb am Donnerstag weiterhin die Zahl der Todesfälle. 13 Personen, die mit dem Virus infiziert waren, sind gestorben.