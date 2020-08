Im Rahmen der Konzertreihe „Rote Lola – Lola live“ spielt „God Hates Green“ am heutigen Freitag ab 20 Uhr an der Roten Lola. Die Veranstalter erläutern in einer Pressemitteilung, dass das letzte Aufbäumen des Sommers genutzt werden soll, um „Lola-Live-Fans“ mit Indie-Rock-Klängen zu verwöhnen. Der Eintritt ist frei.

Moderner, purer, melodie-entflammter Indie-Rock mit dem Anspruch, rockig, sphärisch, druckvoll und absolut tanzbar zu sein – so heißt es in einer Pressemitteilung. Live umgesetzt in pure Energie, die die Zuhörer am Herz packt und mitreißt. Das ist „God Hates Green“, gespeist aus mehr als 20-jähriger Band-, Bühnen-, Studio- und Tourerfahrung in verschiedenen Bands und Stilen.

Band gründete sich 2009

Gegründet Ende 2009 in der klassischen Rock-Trio-Besetzung, sei 2017 ein besonderes Jahr für God Hates Green gewesen, so die Ankündigung. Die Band feierte die Veröffentlichung ihres zweiten Studio-Albums „Fifty Shades of Green“. Das Album sei ein kraftstrotzendes, ein hymnisches, ein quicklebendiges Werk mit Hitpotenzial, so die Ankündigung weiter. Vom ersten Ton des Openers „Ashes and Bones“ werde klar, dass die Band kein Kind von Traurigkeit sei.

Die Songs sind Hybride aus Rock, Wave und bewegendem Balladen, mit messerscharfen Gitarren-Riffs, fett akzentuierten Keyboard-Grooves und stadionreifen Gesangs-Hooklines. Die Energie des Eröffnungstracks ziehe sich durch das gesamte Album. Anspieltipps seien neben dem brachialen, aber ätzend sarkastischen Anti-Trump-Song „Monster“ der Nostalgie-Balladen-Trip „Dead end road“ und „Porcelain“. Die Texte sind eine Aufforderung schwierigen Zeiten mit Lebenslust und Kritik zu begegnen, all das verpackt in eingängige Rock-Songs, die mit Druck nach vorne gehen. Die Band besteht aus Carsten Nas (Gitarre, Gesang), Christian Michel (Schlagzeug, Gesang) und Güner Mond (Bass, Gesang).