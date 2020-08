4000 Bücher müssen ganz schnell weg

„Alles muss raus“ – ständig ist dieser Satz an irgendwelchen Schaufenstern zu lesen. Kaum jemand weint dem, was da verramscht wird, eine Träne nach – das nächste Geschäft, in dem man Klamotten oder Killefit für die Wohnung kaufen kann, ist ja nicht weit.

Wenn allerdings Hans-Dieter Blatter „Alles muss raus“ sagt, dann hallt das lange nach. Er hat sein Leben lang Lexika, wertvolle Buch-Raritäten und aufwendige Faksimile verkauft, Statussymbole eines bildungsbürgerlichen Lebens. Nun muss er sein Lager räumen, und zwar ganz schnell. Nicht weniger als 4000 Bücher suchen ein neues Zuhause, pro Band will er nur einen Euro oder etwas mehr – und das nicht für sich: Den Erlös sollen sich die wohltätigen Organisationen Lichtblicke, Herzenswünsche und Königskinder teilen.

Verkauf oder Mülltonne

Ende Mai musste Blatter sein kleines Geschäft „Bibliotheca Rara“ schließen, der Mietvertrag war ausgelaufen, ein Nachfolger stand bereits in den Startlöchern. Doch er schaffte es nach eigenen Angaben nicht, bis dahin auch sein Buch-Lager im Innenhof zu räumen. Die Sache zog sich hin, schließlich habe man ihm die Pistole auf die Brust gesetzt: Ende August müsse das Lager leer sein. Leicht gesagt bei 4000 Bänden, darunter nicht wenige Fünf-Kilo-Exemplare. „Alles, was ich nicht verkaufe, muss vernichtet werden“, sagt ein Mann, für den Bücher das Leben waren.

Vor 20 Jahren, sagt Blatter, wäre es kein Problem gewesen, so viele Bücher für einen deutlich höheren Preis loszuwerden. Doch es hat sich vieles geändert, immer weniger Menschen lesen. Auf die Frage, ob ihm der Lagerverkauf schwer fällt, weicht er aus: „Ich will das abschließen“, sagt er. Und ergänzt, dass der Erlös immerhin für einen guten Zweck sei. „Es fühlt sich gut an, dass ich das Geld Spende.“ Wobei die Bücher hoffentlich in gute Hände kämen.

„Ich finde es toll, dass er das Geld spendet“, sagt Katja Sonnenstuhl vom Verein Herzenswünsche, „aber es tut mir auch ein wenig leid, ich bin selbst ein Mensch, der Bücher liebt.“ Nach der Lockdown-Phase nehme Herzenswünsche wieder mehr Projekte in Angriff, demnächst werde ein sechsjähriges Kind einen Flug mit einem Rettungshubschrauber machen – es sind Aktionen wie diese, für die der Verein Spendengelder verwendet. „Auch wir sind permanent auf Spenden angewiesen“, sagt Stella Borgmeier vom Verein „Königskinder“, der ambulante Kinderhospizarbeit leistet.

Während die beiden Frauen von ihrem ehrenamtlichen Engagement berichten, berät Hans-Dieter Blatter einen Kunden. Seine Begeisterung für Bücher, sie ist so stark wie immer. Man merkt ihm nicht an, dass hier gerade viel mehr als nur ein Bücherausverkauf stattfindet.