Die Diskussion über eine Umbenennung der „Danziger Freiheit“ geht weiter. Politiker von SPD , Linke und FDP legten in dieser Woche in der Bezirksvertretung (BV) Mitte einen Antrag vor, in dem sie für den neuen Namen Marga-Spiege-Straße werben. Die Grünen wiederum forderten in ihrem Antrag, diesen Teilbereich der Warendorfer Straße „mit sofortiger Wirkung“ aufzuheben, machten allerdings noch keinen Alternativvorschlag. Eine Entscheidung fiel in der BV nicht, womit das Thema auf die Zeit nach der Kommunalwahl vertagt ist.

Bereits im Juni hatte sich die BV mit der „Danziger Freiheit“ beschäftigt, die 1934 – also ein Jahr nach Hitlers Machtergreifung – diesen Namen erhielt. SPD, CDU und FDP stimmten damals dafür, dass die Verwaltung bis zur Sitzung am 18. August eine Vorlage für den Weg zu einem Gesamtkonzept für Straßenumbenennungen vorlegen soll. Das gelang ihr jedoch nicht – aus Zeitgründen, wie in der BV betont wurde.

Keine Anwohner von Umbenennung betroffen

Nach Einschätzung der Grünen bleibt es der BV unbenommen, „die aus ideologischen Gründen im Nationalsozialismus vorgenommene Benennung eines willkürlichen Teils der Warendorfer Straße sofort wieder aufzuheben“. Sie habe keine einzige postalische Adresse, somit wären keine Anwohner betroffen.

Nach Meinung von SPD, Linke und FDP steht der Name „Danziger Freiheit“ für die gewaltsame Expansionspolitik des NS-Regimes. Der Name sei heute ein Affront gegenüber Polen und Münsters polnischer Partnerstadt Lublin. Eine Umbenennung wäre ein Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung. Mit einer Benennung nach Marga Spiegel, die den Holocaust überlebt hat, würde Münster zudem ein Zeichen der aktiven Erinnerung an den von den Nationalsozialisten verübten Völkermord und den Neuanfang jüdischen Lebens in Münster setzen.