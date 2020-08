Mehr Information – und Kontrollen

Die neuen roten Fahrradstraßen sind zu einem der Top-Themen im Kommunalwahlkampf geworden – auch wenn die Stadtverwaltung jetzt auf die Bremse tritt und das Gespräch mit den Anwohnern suchen will. Und das auch für die weiteren Projekte dieser Art zugesagt hat.

Dass Bürgerbeteiligung bei solchen Maßnahmen künftig früher und verbindlich geschieht, fordert die SPD-Ratsfraktion gleichwohl in einem Antrag, über den in der letzten Sitzung des Rates vor der Wahl am kommenden Mittwoch direkt abgestimmt werden soll. Darin wird die Verwaltung aufgefordert, bei der Umsetzung der Qualitätsstandards für Fahrradstraßen die Bürgerschaft „grundsätzlich drei bis vier Monate vor Beginn“ zu informieren und deren Anregungen zu prüfen. „Bürgerbeteiligung ist das A und O“, sagt der Oberbürgermeister-Kandidat der Sozialdemokraten, Dr. Michael Jung .

Verkehrsberuhigung für Fahrradstraßen

Zugleich setzt sich die SPD dafür ein, dass auf den Fahrradstraßen dauerhaft eine Verkehrsberuhigung eintritt. Denkbar seien dazu bauliche Veränderungen wie versenkbare Poller. Und: „Das geltende Tempolimit von 30 km/h muss kontrolliert werden“, betont Jung. Auch die Ausweisung von Einbahn- oder Anwohnerstraßen sieht die SPD als Möglichkeit, um Fahrradstraßen künftig vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Ziel sei eine einheitliche Vorgehensweise.

Bei den bereits begonnenen Maßnahmen will die SPD prüfen lassen, ob in Änderung der bisherigen Planungen Parkplätze auf einer Straßenseite erhalten werden können und Kurzzeitparkplätze für Handwerksbetriebe oder Pflegedienste und Praxen ausgewiesen werden können, wie es in dem Ratsantrag heißt.

Mehr Personal für das Ordnungsamt

Was der SPD weiter ein Dorn im Auge ist, sind die mit Autos und Fahrrädern blockierten Gehwege – insbesondere in den hochverdichteten Vierteln rund um die Altstadt. Wer nach Münster komme, solle nicht im Wohnviertel parken, um Parkgebühren zu sparen, sondern ins Parkhaus fahren, erklärt Jung. Verstärkte Kontrollen soll es deshalb gegen grob verkehrswidriges Parken geben. Für die braucht es allerdings mehr Personal beim städtischen Ordnungsamt, wie Ratsherr Marius Herwig betont. „Das werden wir im nächsten Haushalt vorschlagen.“

Um das Leezen-Chaos auf den Bürgersteigen in den Griff zu bekommen, sollen Plätze für neue Fahrradab-stellanlagen gesucht werden. Dafür könnten auch mal Pkw-Stellplätze wegfallen, wie Dr. Tanja Andor, die SPD-Ratskandidatin für den Wahlbezirk Bahnhof/Pluggendorf, feststellt.