Schrittweise zur Autofreiheit

Peter Todeskino , Oberbürgermeister-Kandidat der Grünen und derzeit Chef der Parkhäuser betreibenden städtischen Tochter WBI, betont es mehrfach: „Ich verteufele nicht die Autos.“ Todeskino und die Grünen wollen die Autos aber aus der Altstadt innerhalb des Promenadenrings verbannen – mittelfristig, bis 2025. Dabei sollen neben den Hauptbetroffenen, den Anwohnern und Kaufleuten, alle Münsteraner und auch die Bewohner des Umlandes mitgenommen werden.

Der Antrag, den die Grünen am kommenden Mittwoch im Rat stellen, trägt nur das eigene Parteisignet, nicht das des bisherigen Koalitionspartners CDU . Die Grünen nutzen den Wahlkampf, um ihr Profil zu schärfen, wie sie sagen – und um die Vorteile einer Privat-Pkw-befreiten Altstadt darzulegen, haben sie zum Ortstermin an den Spiekerhof eingeladen. Dort verstellen geparkte Autos den Blick auf die Schaufenster der Läden, es fehlt Platz zum Bummeln, „schlicht Aufenthaltsqualität“, fasst Ratskandidatin Jule Heinz-Fischer zusammen. Auch die Kaufleute wünschten sich in diesem Bereich eine Altstadt ohne privaten Autoverkehr.

Schnell, zielstrebig, behutsam

Dabei wollen die Grünen schnell und zielstrebig, wie Todeskino betont, und gleichzeitig behutsam Schritt für Schritt vorgehen. Es könne zuerst um einzelne Straßen und Bereiche gehen, in denen motorisierter Durchgangsverkehr eingeschränkt werde, so der Antrag. Für den öffentlichen Nahverkehr, Fußgänger und Radfahrer soll so Platz geschaffen geschaffen und die Stadt attraktiver werden.

Die Parkhäuser der Innenstadt mit ihren 2500 Stellplätzen sollen sukzessive in Quartiersgaragen für die Anwohner umgewandelt werden, Der Platz werde reichen, so Ratsherr Carsten Peters. Derzeit hat die Stadt für 1007 Altstadtbewohner Anwohnerparkausweise ausgestellt. Anwohner sollen weiter ihre privaten Stellflächen nutzen und per Pkw zu ihrer Wohnadresse fahren können, Menschen mit Behinderungen sollen weiterhin Parkplätze in Anspruch nehmen können.

Ausnahmen für Handwerker und Dienstleister

Auch Handwerker, Lieferdienste und Dienstleister sollen weiter in die Altstadt fahren dürfen. „Wir wollen mit allen Beteiligten den Prozess abstimmen“, so Kandidatin Annika Bürger. Eine öffentliche Videokonferenz planen die Grünen am 4. September.