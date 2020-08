Knapp 200 Radfahrer demonstrierten am Freitagnachmittag nach einem Aufruf der Fridays-for-Future-Bewegung für eine autofreie Innenstadt in Münster. Der Berufsverkehr war noch nicht abgeebbt, als sich der Demonstrationszug um 17 Uhr am Schlossplatz in Bewegung setzte und über Münzstraße, Wolbecker Straße, Hansaring, Hammer Straße, Geiststraße, Weseler Straße Kolde-Ring und Scharnhorststraße – allesamt hoch frequentierte Straßen – rollte.

Große Fahrraddemo von Fridays for Future Münster 1/10 Knapp 200 Aktivisten der Fridays for Future-Bewegung demonstrierten mit einer Fahraddemo für eine autofreie Innenstadt. Foto: Oliver Werner

"Kuchenblech statt Autoblech" forderten die Radler bei ihrer rund 13 Kilometer langen Tour durch die Innenstadt. Foto: Oliver Werner

Start war vor dem Schloß, dann gings über die Münzstraße bis zum Landeshaus, Eisenbahnstraße, Ring und Hammer Straße wieder zurück zum Schloss. Foto: Oliver Werner

Die Innenstadt-Autofrei-Demo war als "Roll - on Roll - off - Demo gedacht. Foto: Oliver Werner

An drei Stellen in der Stadt konnten Aktivisten zur Demo stoßen oder sie wieder verlassen. Am Theater, Hansaring und der Geisstraße. Foto: Oliver Werner

Es folgen weitere Impressionen... Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Doch nach Polizeiangaben gab es während der Demo keine Verkehrsstauungen oder sonstige Störungen. Die meisten Teilnehmer waren vorbildlich mit Mundschutz unterwegs. „Es geht auch ohne Autos“ und „Kuchenblech statt Autoblech“ hieß es auf einigen der handgemalten am Lenker befestigten Plakate.

Die Fahrraddemonstration war als „Roll-on-Roll-off-Demo“ gedacht. An vier Stellen in der Stadt – am Theater, am Hansaplatz, an der Geiststraße und am Institut für Soziologie konnten Aktivisten zur Demo stoßen oder sie wieder verlassen.