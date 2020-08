Zu Beginn des politischen Frühschoppens am Sonntag in Gremmendorf, zu dem der „Gewerbeverein Gremmendorf Angelmodde“ eingeladen hatte und zu dem gleich vier Oberbürgermeisterkandidaten gekommen waren, schien große Einigkeit zwischen CDU, SPD , Grünen und FDP zu herrschen.

Durch die Bank betonten Markus Lewe , Dr. Michael Jung , Peter Todeskino und Jörg Berens, dass der Umbau der York-Kaserne nicht dazu führen dürfe, dass sich das Zentrum von Gremmendorf, die Einkaufsmeile östlich des Albersloher Wegs, künftig auf das Kasernengelände zu den dort neu angesiedelten Discountern verlagere. Der Albersloher Weg dürfe keine Barriere, sondern müsse durchlässiger sein, was durch neue Querungen und Übergänge ermöglicht werden soll.

Einigkeit hält nicht lange an

Die scheinbare Einigkeit ging so weit, dass der aktuelle CDU-Oberbürgermeister Markus Lewe bereits eine schnelle Umsetzung in Aussicht stellte. Doch wie genau der Albersloher Weg künftig aussehen und gestaltet werden soll, um die Durchlässigkeit zu erreichen, da schieden sich die parteipolitischen Geister.

Während Berens (FDP) einen Kreisverkehr ins Spiel brachte und den Verkehr mit einem massiven Ausbau des ÖPNV, etwa durch Express-Buslinien aus Hiltrup, reduzieren möchte, plädierte Jung (SPD) für Tempo 30 auf dem Albersloher Weg, zumindest im direkten Querungsbereich zwischen Kasernentor und Einkaufszeile. Lewe erwähnte die Bedeutung der in Zukunft durch Gremmendorf und Angelmodde fahrenden S-Bahn-Linie acht und sagte, dass Auto werde dennoch auch in Zukunft ein wichtiges Verkehrsmittel bleiben. Er wollte dafür jedoch möglichst viele Alternativen anbieten.

Viel Zustimmung für Bürgerhaus

Todeskino betonte, ein vierspuriger Ausbau des Albersloher Wegs, der in der Vergangenheit oft diskutiert wurde, sei für ihn nachrangig. Autos sollten in Zukunft nicht mehr tief in die Gebiete hineinfahren. Er deutete zudem an, dass er sich eine große Tiefgarage unter dem Kasernengelände vorstellen könnte, was Jung wiederum stark kritisierte.

Die weiteren Themen, die beim politischen Frühschoppen diskutiert wurden, sorgten für weniger Diskussionen unter den OB-Kandidaten. So sorgte die Aussicht, dass das Offizierskasino schon ab Anfang 2021 probehalber als Bürgerhaus genutzt werden kann, für viel Zustimmung. Wenn auch die SPD betonte, es brauche mehr Raum für Jugendliche.

Der kürzlich in der Bezirksvertretung Südost entbrannte Streit um die Benennung der 14 zukünftigen neuen Straßen konnte auch am Sonntag nicht geklärt werden.