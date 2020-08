Nächtliche Party am Kanal

Um das Ergebnis der nächtlichen Reportage direkt vorweg zu nehmen: Die Party-Szene in Münster scheint gewagt unterwegs zu sein – und es könnte sein, dass es schon ausreicht, sich ein paar Meter aus der Innenstadt hinaus zu bewegen, um unter das Radar von Polizei und Ordnungsamt zu gelangen. Der Reihe nach:

„Gehe am Samstagabend zum Hansaring und schreibe eine Reportage über die Lage dort“ – so lautete der Auftrag. Angesichts steigender Corona-Infektionen gerade unter jüngeren Münsteranern sollte geschaut werden, wie ernst Jugendliche und junge Erwachsene Abstandsgebote und Maskenpflicht in der Öffentlichkeit an Wochenendabenden nehmen. Besonders die Kioske sollten in den Blick genommen werden, da sich vor denen in den vergangenen Wochen immer wieder große Menschenansammlungen getroffen haben – ohne groß auf Corona-Regeln zu achten.

Volle Kioske und tanzende Massen 1/11 Über 100 Jugendliche und junge Erwachsene haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag ohne Abstände rund um die Skulptur von Oscar Tuazon am Kanal/ Brücke Albersloher Weg gefeiert. Foto: Joel Hunold

Die Polizei hatte von der Party keine Kenntnis, weshalb die Feiernden in Ruhe weitertanzen konnten. Foto: Joel Hunold

Laut eines Mitfeiernden finden solche Partys dort öfter statt. Der Platz war auch schon früher beliebt für Partys. Unter Corona-Bedingungen ist das allerdings recht heikel. Foto: Joel Hunold

Gefeiert werden konnte dank eines Generators. Foto: Joel Hunold

Am Tag danach sind deutliche Spuren zu erkennen. Foto: Joel Hunold

Wenn auch augenscheinlich aufgeräumt wurde, um die Spuren der mutmaßlich illegalen Party zu verstecken. Foto: Joel Hunold

Auch rund um die Kioske am Hansaring war viel los. Foto: Joel Hunold

Auch wenn nicht so viel, wie in den vergangenen Wochen, wie Kioskmitarbeiter und die Polizei bestätigten. Foto: Joel Hunold

Viel los war rund um die Jüdefelder Straße sowie vor dem Kiosk. Foto: Joel Hunold

Ohne Abstände einhalten zu können, kam dort niemand durch. Foto: Joel Hunold

Auch um kurz vor 1 Uhr war es noch rappelvoll. Foto: Joel Hunold

Ruhiger Abend am Hansaring

Doch zumindest am Hansaring ist es ein vergleichsweise ruhiger Abend, wie die Polizei gegen Mitternacht bestätigt. Zwar ist an den Kiosken, besonders Ecke Hansaring/ Albersloher Weg, einiges los. Zwischenzeitlich stehen und sitzen rund 40 Personen gleichzeitig dort. Die aufgestellten Bierbank-Garnituren – die keinen Abstand von 1,50 Meter, sondern eher von 15 Zentimeter von Bank zu Bank haben – sind voll belegt, auf einem der Tische liegt ein bisher unausgefüllter durchnässter Kontaktverfolgungsbogen.

Auch am Kiosk Ecke Hansaring / Dortmunder Straße stehen knapp 20 Menschen beieinander. Der dortige Mitarbeiter berichtet, dass sie die Kunden, die nach dem Einkauf vor dem Laden stehen bleiben, schon mehrfach auf Abstandsregeln hingewiesen hätten – zumeist ohne Erfolg.

Doch wie die Polizei erläutert er, dass es unterm Strich ein vergleichsweise ruhiger Abend sei. An den vergangenen Wochenenden sei es deutlich voller gewesen.

Immerhin scheint an der Sache etwas dran zu sein, auch wenn die Situation an diesem Samstag, trotz Ansammlungen vor den Kiosken, nicht dramatisch zu sein scheint. Anders ist es an diesem Abend wieder mal an der Jüdefelder Straße, wo ein Durchkommen mit Einhalten des gebotenen Abstands unmöglich ist.

Party am Kanal

Und deutlich anders ist es ein paar hundert Meter vom Hafen entfernt. Denn auf dem Gelände zwischen der Kanalbrücke am Albersloher Weg und dem Hafengrenzweg, dort, wo die Feuerstätten-Skulptur von Oscar Tuazon steht, feiern zwischen 100 und 150 Menschen. Bunte Lichter flackern über die dicht gedrängte Menge hinweg, die zu mit lautem Bass dröhnender Techno- und Housemusik aus großen Lautsprecherboxen tanzt. So nah aneinander, als würden sich die jungen Leute gerade in einem engen Club vor der Corona-Zeit befinden. Wer von der Kanalbrücke auf die Menge schaut, sieht unter sich einen Strom-Generator stehen, der brummend seine Aktivität bekundet.

Wie ein Mitfeiernder erzählt, ist dies nicht die erste Tanz-Party in den letzten Wochen, regelmäßig sollen dort sogenannte „Raves“ stattfinden. Masken? Gerade Fehlanzeige. Abstände? Gerade Fehlanzeige. Leider! Ein Eingreifen der Ordnungskräfte? Fehlanzeige, zumindest bis 1 Uhr.

Die Polizei bestätigt, dass sie nichts von der Party gewusst habe. Der kommunale Ordnungsdienst war am Sonntag nicht zu erreichen.