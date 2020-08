„Fridays for Future“ plant Hygienekonzept

Für den nächsten „Fridays-for-Future“-Klimastreik, der am 4. September um 12 Uhr am Schlossplatz beginnt, plant die Initiative ein umfangreiches Hygienekonzept. „Neben Mund-Nasenschutz-Bedeckung als Pflicht und Abstandsregeln werden wir dafür sorgen, dass die Demonstration möglichst in kleineren, räumlich getrennten Gruppen durch die Stadt läuft, so dass es nicht zu einer Durchmischung kommt“, so Mitorganisatorin Lucy Büscher in einer Pressemitteilung. „Obwohl alles unter freiem Himmel stattfindet, wollen wir sichergehen, dass Menschen, die für unser wichtiges Anliegen auf die Straße gehen, keinem zusätzlichen Infektionsrisiko ausgesetzt sind.“ Um das gewährleisten zu können, sucht „ Fridays for Future “ Menschen, die mindestens 16 Jahre alt, als Ordner.

Die Demonstration findet im Vorfeld der Kommunalwahl statt. „Es geht uns darum, dass die Politik in Münster verlässlicher Partner für Klimaneutralität bis 2030 wird – die Reaktionen der CDU auf unsere Einladungen zeigen deutlich, dass sie das nicht sein möchte”, so Steffen Lambrecht, ebenfalls bei „Fridays for Future“. „Wer kritische Fragen zur Klimaneutralität als ‚Schwächung der eigenen Position‘ empfindet, ist aus klimapolitischer Sicht nicht ernstzunehmen.“