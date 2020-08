Münsters Innenstadtbesucher flanieren am liebsten über den Prinzipalmarkt. Sie strömen bevorzugt durch die Ludgeristraße und die Rothenburg ins Zentrum, während es an der Windhorststraße aufgrund weniger Fahrgäste am Bahnhof ruhiger geworden ist.

So lautet das Ergebnis der diesjährigen Passanten-Frequenzmessung der Wirtschaftsförderung Münster (WFM). Gezählt wurde am 20. Juni, einem Samstag, zwischen 12 und 13 Uhr an insgesamt 24 Standorten in der Altstadt. Insgesamt wurden dabei knapp 47 000 Besucher gezählt – das sind, neun Wochen nach dem Ende des Lockdowns, weniger als vor einem Jahr und weniger als im Zehnjahresdurchschnitt (50 000), doch aus Sicht der Wirtschaftsförderung sei das Ergebnis besser als erwartet.

Diese Zahlen sendeten viele positive Signale in Richtung Händler und Gastronomen aus, teilt die Wirtschaftsförderung in einer Mitteilung mit. Das Ranking zeige ihnen, wo sich Menschen tummeln und welche Wege und Plätze Potenzial haben.

Top-Platzierung für den Prinzipalmarkt

Der Prinzipalmarkt verteidigt seine Top-Platzierung mit 5649 gezählten Passanten in der samstäglichen Mittagsstunde. Zum zweiten Mal in Folge hat die „gute Stube“ die Ludgeristraße/Zählstelle Arkadeneingang (4647) von ihrer langjährigen Spitzenposition auf den zweiten Platz verdrängt. Der Bereich der Rothenburg zwischen Königsstraße und Prinzipalmarkt hat in der Gunst der Passanten aufgeholt und landet auf dem dritten Platz (3390). Die im Ranking folgenden Standorte, von Roggenmarkt bis Hötteweg, bilden ein breites Mittelfeld mit Frequenzwerten auf einem guten Niveau, heißt es weiter. Aufgrund der Stärkung bestimmter Lagen hat sich ein Rundlauf der Passanten in der City eta­bliert. Jedoch bestehe in manchen Nebenlagen, zum Beispiel in der Beginengasse im Hanse-Carré, am Verspoel, in der Aegidiistraße und in der Hörsterstraße, noch Handlungsbedarf.

„Die Frequenzen unterstreichen die Anziehungskraft zahlreicher Lagen und führen zu einer hohen ­Dynamik in der Innenstadt. Die steigenden Passanten­frequenzen im öffentlichen Raum können aber nicht ­darüber hinwegtäuschen, dass Kunden und Besucher von Einzelhandelsgeschäften und gastronomischen Angeboten nach wie vor gehemmt agieren“, erklären die WFM-Berater für den münsterischen Handel, Torben Breuker und Dr. Christina Willerding. Der Geschäftsführer der Initiative starke Innenstadt, Linus Weistropp, stimmt zu. „Es ist sehr erfreulich, dass mehr und mehr Münsteraner in die Innenstadt zurückkehren und auch wieder verstärkt Gäste ankommen.“