Ihren 90. Geburtstag feiert am heutigen Dienstag die ehemalige Stadtheimatpflegerin Ruth Betz . Ihre Heimat, sagte sie einmal, sei das Münsterland. Geboren wurde sie in Südlohn, sie hat lange in Münster gelebt. Ihre Familie baute Mitte der 1970er-Jahre in Kinderhaus. Inzwischen wohnt sie seit etlichen Jahren in den Baumbergen.

Ruth Betz‘ Einsatz in Kinderhaus, einem Stadtteil, dem sie sich sehr verbunden fühlt, markierte ein intensives bürgerschaftliches Engagement. Sie schlug Pflöcke ein, an denen sie noch heute vieles festzurren lässt. Ruth Betz war 1981 Begründerin des parteiübergreifenden Stammtisches Kinderhaus, 1986 Gründungsvorsitzende der Bürgervereinigung Kinderhaus für Kultur, Heimatpflege und Naturschutz, in den 1980er-Jahren Mitbegründerin des Heimatmuseums Kinderhaus, das sie bis 2002 leitete. Seit 2002 ist sie Ehrenvorsitzende der Bürgervereinigung. Die Verbindungen zum Heimatmuseum sind nach wie vor eng.

Echtes Organisationstalent

1974 wurde Ruth Betz Münsters Stadtheimatpflegerin – eine Aufgabe, die sie 17 Jahre tatkräftig ausfüllte. Von 2002 bis 2005 war Ruth Betz zudem Vorsitzende des Stadtheimatbunds Münster, zu dem 35 Vereine gehören. Beirätin ist sie seit 2012.

Ruth Betz war immer ein Organisationstalent, zupackend und vielseitig interessiert. Weil ihr die Dinge am Herzen lagen, und sie sich intensiv kümmerte, gelang es ihr auch, andere dafür zu begeistern. So konnte vieles angeschoben und auf den Weg gebracht werden. Nur einige Beispiele: die Artothek, die Krippenausstellung, Konzerte, der stadtweite plattdeutsche Lesewettbewerb des Stadtheimatbunds. Sie ist seit den 1980er-Jahren Mitglied der Fachstelle Niederdeutsche Sprache und war 2007 Mitbegründerin des Arbeitskreises Glocken im Westfälischen Heimatbund. 1987 erhielt Ruth Betz das Bundesverdienstkreuz am Bande, 1994 die Münster-Nadel und 2008 die Paulus-Plakette.