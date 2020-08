Wie die Feuerwehr Münster berichtet, wurde ihre Tauchereinheit am Montag gegen 23:30 Uhr zum Dortmund-Ems-Kanal in Höhe der Brücke Am Dornbusch in Amelsbüren gerufen. Eine Spaziergängerin hatte dort bereits eine Stunde zuvor eine herrenlose Decke mit persönlichen Gegenständen gesehen und die Polizei alarmiert. „Da der Aufenthaltsort der Person nicht ausgemacht werden konnte, lag der Verdacht nahe, diese Person könnte sich im dortigen Kanal befinden“, teilte die Feuerwehr am Dienstagmorgen mit.

Daher wurde der Bereich um die Brücke mit Rettungstauchern der Berufsfeuerwehr Münster und der DLRG Münster abgesucht. Zusätzlich waren ein Boot der DLRG mit einem Sonargerät zur Personenortung sowie eine Drohne mit Wärmebildkamera im Einsatz. Etwa zwei Stunden nach Alarmierung wurde der Einsatz ohne Erfolg abgebrochen.

Laut Feuerwehr soll die Suche am Dienstag jedoch nicht fortgeführt werden. Stattdessen hat nun die Polizei Ermittlungen zur Identifizierung der Person eingeleitet. „Wir haben Gegenstände gefunden, die Rückschlüsse auf die Identität zulassen“, berichtet Polizeisprecher Andreas Bode.