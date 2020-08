Bei einem Abbiegeunfall wurde am Montagnachmittag am Hansaring eine Radfahrerin leicht verletzt. Die 22-Jährige war laut einer Pressemitteilung der Polizei um 15.35 Uhr auf dem Radweg in Richtung Wolbecker Straße unterwegs.

Eine 29-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto in dieselbe Richtung und bog nach rechts in die Soester Straße ab. Dabei achtete sie nicht auf die vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin. Die 22-Jährige konnte nicht mehr bremsen und prallte im Einmündungsbereich der Straße gegen den Wagen. Bei dem Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von etwa 850 Euro.