Tourismusförderung statt Bettensteuer

Die Hotellerie in Münster hat sich an den Rat der Stadt gewandt, um die Beherbergungsteuer zum Teil, möglichst jedoch in Gänze, umzuwandeln in eine Tourismusabgabe – damit die touristische Infrastruktur und das Marketing für den Standort noch verstärkt werden können, wie es in einer Pressemitteilung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands heißt.

Andreas Janzen , Vorsitzender der Fachgruppe Hotelbetriebe, führt hierzu aus: „Die Hotellerie ist durch die Corona-Krise stark betroffen. In den Monaten März bis Mai sind die Umsätze fast vollständig eingebrochen. Ab dem 18. Mai konnten in den Betrieben wieder touristisch veranlasste Übernachtungen stattfinden. Allerdings sind nur die langen Wochenenden einigermaßen gebucht worden, unter der Woche sind so gut wie keine Buchungen zu verzeichnen.“

Tourismus als Wirtschaftsfaktor

Dies spiegele sich auch in den Übernachtungszahlen, die von IT NRW herausgegeben werden, wider. Zum jetzigen Zeitpunkt verzeichneten die Hotels in Münster lediglich bis maximal 40 Prozent der Belegungszahlen wie vor Corona. Es fänden eben noch keinerlei Tagungen, Kongresse geschweige denn Messen statt, schreibt der Dehoga dazu. Laut einer Untersuchung des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr sei der Tourismus in der Stadt Münster aber ein Wirtschaftsfaktor.

„Die Profiteure des Tourismus in der Stadt sind nicht nur die Hotelbetriebe, sondern auch die Gastronomie, der Einzelhandel, Beförderungsbetriebe und auch sonstige Dienstleistungsbetriebe." Andreas Janzen

„Die Profiteure des Tourismus sind nicht nur die Hotelbetriebe, sondern auch die Gastronomie, der Einzelhandel, Beförderungsbetriebe und auch sonstige Dienstleistungsbetriebe“, macht Janzen deutlich. „Um das Marketing für den Standort und eine weitere Vernetzung, insbesondere in den Sozialen Medien, zu ermöglichen, haben wir als Hotellerie der Stadt nunmehr den Antrag gestellt, die Beherbergungssteuer nicht im allgemeinen Stadtsäckel zu vereinnahmen, sondern für diese Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Wir als Hotelbetriebe erheben die Beherbergungssteuer und leiten diese an das Stadtsteueramt weiter.“

Diese Steuer werde dann für allgemeine Aufgaben genutzt, obwohl die Steuer direkt aus der Hotellerie kommt. Wir sind der Auffassung, dass die Beherbergungsteuer aufgrund dessen auch für den Tourismus, für die touristische Infrastruktur und für das Marketing verwandt werden sollte“, sagt Andreas Janzen.

Hoteliers wollen den Standort Münster stärken

Insbesondere vor dem Hintergrund der jetzigen Gesamtsituation und auch mit dem Wissen, dass einige Hotels neu in Münster an den Markt gehen würden, sei es besonders wichtig, dass der Standort Münster weiter gestärkt werde. Sofern die Beherbergungssteuer teilweise oder auch ganz umgewandelt werde, sei dadurch ein „Mini-Konjunkturpaket“ für den Standort geschaffen.