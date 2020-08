Die Jugendkirche „effata“ in Münster in der Martinikirche bekommt ein neues Konzept und einen neuen Namen. Der Name soll stimmig zu den neuen konzeptionellen Überlegungen sein. Darüber haben die Verantwortlichen der Jugendkirche nun informiert. Der neue Name und das künftige Konzept sollen gemeinsam mit Jugendlichen entwickelt werden. Für den Übergang wird der Name „Jugendkirche Münster“ verwendet werden. Zudem wechselt zum 1. September auch die Trägerschaft vom Bistum zur Innenstadt-Pfarrei St. Lamberti.

Der Leiter der Jugendkirche, Pastoralreferent Thorsten Löhring , betont, dass der bisherige Name „effata“ abgelegt werden solle, da dieser Name mit klaren, vor allem gottesdienstlichen, Formaten verbunden sei. „Über viele Jahre wurde an der Jugendkirche effata eine ansprechende pastorale Arbeit geleistet“, betont Löhring. Für viele Menschen jeden Alters seien insbesondere die Gottesdienste in effata sehr wichtig und berührend. „Deshalb ist das Gottesdienstformat #feiernwir auch bis auf weiteres als Gast im Kirchenraum der Jugendkirche sonntags abends um 19 Uhr herzlich willkommen“, sagt Löhring.

Neue Ausdrucksformen, andere Angebote

Schon die ersten Schritte im konzeptionellen Veränderungsprozess hätten aber deutlich gezeigt, „dass für die heutige Generation Jugendlicher auch andere Ausdrucksformen und Angebote von großer Bedeutung sind“, betont Löhring. Bislang seien mit Jugendlichen schon verschiedene neue Formate getestet worden.

Entscheidend sei dabei, so sagt Löhring, dass die Jugendkirche ein Ort sein solle, der „durch Jugendliche gestaltet und geprägt werden kann.“ Das müsse auch dadurch zum Ausdruck kommen, dem Ort und dem Projekt einen neuen Namen zu geben. Der künftige Name solle „die Identität der Jugendkirche ausdrücken, wie Jugendliche sie sich vorstellen“.