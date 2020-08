Die Masken-Muffel sind in Münsters öffentlichen Verkehrsmitteln, im Bahnhof und an Haltestellen offenbar besonders zahlreich: 1707 geahndete Verstöße gegen die Corona-Schutzregeln wegen fehlender Mundnasebedeckung, lautet die Bilanz des NRW-Verkehrsministeriums nach den Schwerpunktkontrollen am Montag. Mehr als ein Sechstel davon gab es in Münster. Hier müssen nun 317 Personen mit einem Bußgeldbescheid über 150 Euro rechnen.

Ohne Maske im Hauptbahnhof

Die meisten Fälle, nämlich 232, wurden von den Kräften der DB Sicherheit aus dem Hauptbahnhof übermittelt, dazu kamen noch 18 Verstöße, die die Bundespolizei hier registrierte. Der städtische Ordnungsdienst kontrollierte die Fahrgäste in den Bussen – und traf 67 Fahrgäste ohne Mundschutz an. Die Daten aller Betroffenen werden nun nach Auskunft der Stadt der Bußgeldstelle übermittelt.

Vor der Schwerpunktaktion hatten die Ordnungskräfte in Münster die seit dem 12. August geltende Strafzahlung bei Verletzung der Maskenpflicht nur selten verhängt. Es gab nach Auskunft der Stadt lediglich sechs Strafmandate.