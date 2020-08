Die Finanzkrise 2009 und jetzt die Corona-Pandemie: „Da geben viele Menschen der Globalisierung der Wirtschaft die Schuld“, beklagt Michael Hüther . Der Direktor des Instituts des deutschen Wirtschaft (IW) in Köln widersprach dieser These am Mittwochabend bei den „Domgedanken“ im Paulus-Dom in Münster vehement: „Damit wird verstellt, was tatsächlich passiert ist.“ Nach der Finanzkrise sei es gelungen, in Deutschland so vielen Menschen Arbeit zu geben wie niemals zuvor. Vor Ausbruch der aktuellen Pandemie waren laut Hüther 45,2 Millionen Menschen beschäftigt – vier Millionen mehr als vor der Finanzkrise – „und das bei geringeren Einkommensunterschieden“, betonte der IW-Chef.

Auch seit Beginn der Corona-Pandemie habe die Wirtschaftspolitik hierzulande „vieles richtig gemacht“. Allerdings sei über falsche Alternativen diskutiert worden. Geld oder Leben – Arbeit oder Gesundheit könnten nicht gegeneinander abgewogen werden. „Das Wohl des Menschen ist eingebettet in eine Vielzahl von Faktoren“, sagte der Ökonom. Ohne Zweifel habe die Pandemie aber „das Potenzial zur gesellschaftlichen Spaltung“.

Hyperinflation hinterlässt bis heute Spuren

Auch in der Quasi-Abschaffung der Zinsen sieht Hüther die Möglichkeit einer Spaltung: Einerseits gebe es Menschen, die bei der Geldanlage ausschließlich auf Sicherheit setzen, andererseits gebe es Risikobereite, die mit einem zinslosen Sparbuch umgehen könnten.

Die Fokussierung vieler Deutscher auf sicheres Sparen mit Sparbuch und Lebensversicherung hält der Wirtschaftsprofessor allerdings für nachvollziehbar. „Die zweimalige Hyperinflation zu Beginn des 20. Jahrhunderts hinterlässt bis heute ihre Spuren“, so Hüther.

Doch sind diese gesellschaftlichen Risse eine Gefahr für die Demokratie oder die Marktwirtschaft? „Nein“, glaubt Hüther. Die Ballung der Ereignisse 11. September, Finanzkrise, Fluchtkrise und Corona-Pandemie habe die Resilienz – also die Widerstandsfähigkeit – der freiheitlichen Ordnung eindrucksvoll unter Beweis gestellt.