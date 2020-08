Ein unbekannter Täter hat am Mittwochvormittag eine Tankstelle im münsterischen Stadtteil Wolbeck überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle um 10.50 Uhr mit einem Messer in der Hand.

Sofort begab er sich hinter den Tresen und bedrohte den Angestellten mit dem Messer. Der Täter forderte den Angestellten auf, die Kasse zu öffnen. Aus der offenen Lade steckte der Unbekannte mehrere 100 Euro in eine dunkle Tasche. Er flüchtete über die Straße an einem Baumarkt vorbei in das angrenzende Wohngebiet.

Beschreibung des Täters

Nach Zeugenaussagen ist der Täter zwischen 25 und 30 Jahren alt und 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Er trug einen dunklen Hoodie mit gelber Innenseite, die Ärmelbündchen sind weiß. Auf der linken Brust war ein Emblem aufgebracht. Außerdem trug der Täter eine Jogginghose von Nike mit Firmenlogo auf dem linken Oberschenkel. Er hatte dunkle Turnschuhe mit weißen Streifen von Nike an und war mit einem Schal maskiert.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.