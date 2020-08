Am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Münster/Düsseldorf -

Ein Mann aus Münster hält seit über einem Tag einen Baukran am Düsseldorfer Hauptbahnhof besetzt. Für die Polizei ist er kein Unbekannter: Auch in Münster harrte der Mann in der Vergangenheit bereits stundenlang auf einem Kran aus.