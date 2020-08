Von Montag (31. August) bis Mittwoch (2. September) wird die Straße "Zum Hiltruper See" gesperrt. Die Sperrung beginnt laut einer Mitteilung der Stadt am Montag um 12 Uhr und soll am Mittwoch um 6 Uhr wieder aufgehoben sein. Grund für die Sperrung ist ein Schwertransport mit einem Gewicht von 508 Tonnen.

Dieser rollt in der Nacht vom 31. August auf den 1. September über die B54 zur Straße "Zum Hiltruper See". Transportiert wird ein Gerät für ein Kraftwerk, ein sogenannter Strator. Der wird über die "Roll on/Roll off-Rampe" von der Straße auf einen Ponton auf dem Dortmund-Ems-Kanal verladen. Dafür muss am 1. September ab etwa 13 Uhr auch der Dortmund-Ems-Kanal gesperrt werden.

Umleitung für Autofahrer

Für Autofahrer wird eine Umleitungsstrecke ist über die Glasuritstraße ausgeschildert. Die Zufahrt von der B54 zum Hotel Krautkrämer, dem Freibad Hiltrup und dem Restaurant Aldo ist zu jeder Zeit möglich. Von der Straße Osttor kann zu jeder Zeit bis zur Straße "Zur Hohen Ward" gefahren werden. Fußgänger können den Bereich durchgehend passieren, Radfahrer müssen im Bereich der Vollsperrung absteigen und ihr Fahrrad schieben.