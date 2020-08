In Münster-Sprakel ist es nach Angaben der Polizei am Donnerstagvormittag gegen 11.20 Uhr zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stand er unter Drogen.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 33-jährige Mann auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte.

Rettungskräfte brachten den Münsteraner, der lebensgefährliche Verletzungen davontrug, in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich in Sprakel auf der Kreuzung der Straßen Im Aatal und An der Schlüppe.