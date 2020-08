Nach einem Unfall auf dem Friesenring ist die Polizei in Münster auf der Suche nach Zeugen. Ein 62-jähriger Motorradfahrer war am Samstag um 13.45 Uhr auf der rechten Spur in Richtung Grevener Straße unterwegs, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.

Plötzlich scherte ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender Wagen vor dem Zweirad ein. Der 62-jährige Mann aus Lengerich musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Straße. Der Mann verletzte sich leicht.

Der Autofahrer fuhr laut Polizeibericht einfach weiter. Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich um einen schwarzen BMW handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.