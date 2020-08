Das Schuljahr läuft seit gut drei Wochen – mit Maskenpficht, an den weiterführenden Schulen biosher sogar im Unterricht. Realitätsfremd und unangemessen kritisierte die Schulleitungsvereinigung NRW in dieser Woche mit einem Brandbrief an die Landesregierung, andere Schulleiter-Verbände widersprachen prompt der Kritik.