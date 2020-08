Es war eine kleine Sensation, als der westfälische Vollbluthengst „Lando“ 1995 als erstes und bisher einziges deutsches Pferd den hoch dotierten Japan-Cup gewann. Als Sieger brachte es die Rekordgewinnsumme von rund 1,5 Millionen Euro ein. Damit ist „Lando“ eines der erfolgreichsten Rennpferde Deutschlands. Nach seiner Rennkarriere bewährte sich „Lando“ als Deckhengst, zuletzt in seinem Heimatstall auf dem Gestüt Hof Ittlingen. Er zeugte 683 Fohlen, wovon die Hälfte mindestens ein Rennen gewonnen hat. Jetzt wird das Tier in präparierter Form im Westfälischen Pferdemuseum zu sehen sein.

Im Jahr 2013 musste „Lando“ aufgrund einer Verletzung im Alter von 23 Jahren eingeschläfert werden. Seine Besitzerin Janet Ostermann entschied, den Hengst mit Unterstützung des Präparators des LWL-Naturkundemuseums der Nachwelt zu erhalten. In einer Tierpräparationswerkstatt in Waltrop wurde das Pferd zunächst als Dermoplastik aufgestellt. 2015 überließ Janet Ostermann ihr Pferd dem Westfälischen Pferdemuseum als Dauerleihgabe. Seitdem „schlummert“ der Vollbluthengst im Depot des Museums und war für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. „Das tat mir in der Seele weh“, so Museumsleiterin Sybille Ebers, die mit ihrem Team die kleine Erinnerungsschau konzipierte. Sie ist vom 29. August bis 18. Oktober täglich im Westfälischen Pferdemuseum im Allwetterzoo zu sehen. Der Besuch des Pferdemuseums ist im Zooeintritt enthalten.