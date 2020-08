Eine Veranstaltung des Uni-AStA und des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Münster (DIG) über die umstrittene antiisraelische BDS-Bewegung ( BDS steht für Boycott, Divestment and Sanctions) kann nach Protesten im Vorfeld nun nur digital stattfinden. Der Vortrag sollte eigentlich am kommenden Mittwoch im „Nebenan“ an der Warendorfer Straße gehalten werden. Dessen Betreiber stornierten ihre Raumzusage jedoch wieder.

Die „Nebenan“-Betreiber berichten, dass „durch den Ton und Inhalt von Zuschriften“, die sie erhalten hätten, eine Gefährdung der Veranstaltungsteilnehmer nicht habe ausgeschlossen werden können. Zudem wäre bei etwaigen Gegendemonstrationen die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nicht zu gewährleisten gewesen, und „ein Sicherheitskonzept war nicht umsetzbar“. Man habe den Vortrag daher abgesagt. Dies sei aber „keine Absage an eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema“.

„Wir sind schockiert über das Ausmaß an Druck“

Scharfe Kritik an der Absage üben AStA und Junges Forum. „Wir sind schockiert über das Ausmaß an Druck“, der auf das „Nebenan“ ausgeübt worden sei. Er zeige, wie sehr das Klima in Münster inzwischen „ideologisch aufgeladen“ sei. Die Kritiker der Veranstaltung, die das „Nebenan“ nicht konkret benennt, handelten wie der BDS selbst: Er wolle keine Debatten führen, sondern vielmehr dafür sorgen, dass alle Veranstaltungen, die sich für ein Existenzrecht Israels einsetzen, boykottiert werden, so AStA und Junges Forum. Sie wollen sich aber nach eigenen Angaben „nicht einschüchtern lassen“, daher werde der Vortrag nun am 2. September um 19 Uhr immerhin digital stattfinden. Anmeldung unter ideologiekritik@gmail.com.