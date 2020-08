Unerwartete Facetten einer Lieblingsstadt

Die starken Seiten der Stadt will das neue „MÜNSTER!-Magazin“ aufzeigen, das Münster-Fans ab Dienstag im regionalen Zeitschriftenhandel finden. Der neue Titel ist ein Doppel-Pack: Die Magazine „MÜNSTER!“ und „Münster Urban“ haben sich laut einer Pressemitteilung zusammengeschlossen. Jetzt legte der Stadtlust-Verlag die erste gemeinsame Ausgabe vor. Das Magazin vereine das „Beste aus beiden Welten“, kündigte die neue Chefredakteurin Britta Heithoff an.

Eine achtseitige Geschichte über den münsterischen Architekten Harald Deilmann , ein Porträt des Reibekuchenstandes Genius auf dem Wochenmarkt oder eine Reportage über den Töddenland-Radweg gehören zu den Inhalten der neuen Ausgabe – typische Geschichten für Münster-Fans. „Die Leserinnen und Leser wollen den vielfältigen Blick auf Stadt und Region“, so Britta Heithoff, die zuvor als Redakteurin das Magazin „Münster Urban“ mitprägte. Der Themenmix soll dabei immer auch überraschen. „Wir werden auf keinen Fall nur die üblichen Klischees wiederkäuen. Die Menschen möchten neue und unerwartete Facetten ihrer Lieblingsstadt kennenlernen“, beschreibt die Chefredakteurin das Konzept.

Mehr Umfang für das „MÜNSTER!-Magazin“

Das neue „MÜNSTER!-Magazin“ erscheine weiterhin elf Mal im Jahr, nehme aber an Umfang zu: 116 Seiten sind es in der aktuellen Ausgabe. Statt 640 Seiten jährlich bei Münster Urban und etwa 800 beim „MÜNSTER!-Magazin“ haben die Magazin-Macher künftig jedes Jahr über 1000 Seiten mit Geschichten aus Münster und dem Münsterland zu füllen. „Stoff dafür gibt es mehr als genug“, ist Heithoff sicher.

Das Führungsteam besteht erstmals nur aus Frauen: Neben Heithoff sind das Art- Direktorin Barbara Knievel und als Chefin vom Dienst die langjährige „Münster!“-Redakteurin Cornelia Höchstetter. Hinter dem Trio stehe ein Team aus erfahrenen freien Mitarbeitern beider Magazine, heißt es in der Pressemitteilung.

Christoph Wüllner, Gründer und ehemaliger Chefredakteur des „Münster!“-Magazins, und Jörg Heithoff als Chefredakteur von „Münster Urban“ werden gemeinsam mit den münsterischen Kaufleuten Matthias Lückertz und Tobias Viehoff die neuen starken Seiten der Stadt als Herausgeber begleiten. Wüllner hatte das „MÜNSTER!“-Magazin vor mehr als acht Jahren gestartet und wisse es nun in guten Händen, sagt er. Lückertz und Viehoff waren schon Gründungs-Herausgeber von „Münster Urban“.

Kräfte für weiteres Abonnentenwachstum

Beide Titel hatten schon vor der Fusion stetig an Abonnenten und Käufern zugelegt, heißt es. Dieses Wachstum will man im Stadtlust-Verlag, der jetzt zur Aschendorff-Gruppe gehört, fortsetzen. „Die Fusion bündelt die Kräfte für weiteres Abonnentenwachstum“, so Herausgeber Jörg Heithoff. „Jetzt haben wir erstmals die Ressourcen und das Know-how eines großen Verlagshauses im Rücken.“ Die aktuelle Auflage von 12 500 Exemplaren ist für den Herausgeber nur ein Zwischenstopp. „Wir wissen: Diese Stadt hat reichlich Fans – in ganz Deutschland“, so Jörg Heithoff.