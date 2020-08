Da traute Jörg Berens, Ratsherr der FDP Münster und Kandidat seiner Partei für das Oberbürgermeisteramt, seinen Augen nicht. Zum Ende der Legislaturperiode, in der allerletzten Ausschusssitzung geschah in der vergangenen Woche für den nicht selten mit seinen Anträgen ganz allein bleibenden Liberalen das Unglaubliche.

Diesmal, im Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung, hoben alle Mitglieder die Hand für einen Antrag, den Berens unter Punkt Verschiedenes gestellt hatte. Was in der Sache überhaupt nicht erstaunlich war, denn Berens hatte einen Vorschlag gemacht, der für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen soll und ebenso nützlich wie kostengünstig zu realisieren ist. Für die großen Fahrzeuge von Feuerwehr und Abfallwirtschaftsbetrieben sollen, Berens hatte das in Gelsenkirchen gesehen, Markierungen auf dem Boden der Wache beziehungsweise im Betriebshof aufgebracht werden, anhand derer die Spiegel der Wagen so eingestellt werden, sodass auch der tote Winkel überblickt werden kann. Nichts zu sagen gegen diese Idee, so die wegen ihrer Einmütigkeit für den ganzen Ausschuss erkennbar überraschende Meinung. Und wie es der Zufall wollte: Als alle Hände, von CDU bis Linkspartei oben waren, läuteten die Glocken im Stadthausturm. Gelächter und großer Applaus – auch beim Antragsteller.