Die Picknick-Konzerte, die Mitte August auf der Parkwiese des Allwetterzoos stattfanden, haben es gezeigt: Konzerte mit knapp 1000 Zuschauern sind auch in Zeiten der Pandemie möglich. Das Ordnungsamt der Stadt hatte seinerzeit die Umsetzung des vorgelegten Hygiene-Konzepts gelobt, Veranstalter Kingstar Music gibt das Lob wiederum an die Besucher weiter. Es sei beeindruckend gewesen, wie verantwortungsvoll und in welcher Selbstverständlichkeit sich diese an die Auflagen gehalten hätten, so Kingstar-Booker Alex Solke . Das Resultat: Für das Wochenende vom 18. bis 20. September hat Kingstar Music nun weitere Picknick-Konzerte auf der Parkwiese am Allwetterzoo angekündigt.

Auf den 18. September (Freitag, 20 Uhr) ist der Auftritt der Techno-Marching-Band „Meute“ terminiert. Am Sonntag kommen Helge Schneider (15 Uhr) und Provinz (20 Uhr). Die Indie-Pop-Band war bereits im August in Münster aufgetreten. Die Nachfrage auf Tickets war seinerzeit so groß, dass man sich nun dazu entschieden habe, ein weiteres Konzert anzubieten, so Solke.

Auftritt nur mit Publikum

Beachtenswert ist auch der Auftritt des Mannes, der einst als singende Herrentorte firmierte – Helge Schneider. Der hatte in den zurückliegenden Monaten auf das Sterben der Kulturbranche medienwirksam aufmerksam gemacht und im Bezug auf Livestreams geäußert, dass für ihn das Publikum zu einem Auftritt ohne jegliches Wenn und Aber dazugehöre.

Ob es bei diesen drei Auftritten bleibt, ist derzeit noch offen. Man verhandele mit einem vierten Künstler, verriet Alex Solke im Gespräch mit unserer Zeitung. Einfach sei die Suche nach passenden Künstlern dabei keineswegs. Aus wirtschaftlichen Gründen sei man darauf angewiesen, dass möglichst alle zur Verfügung stehenden Plätze gebucht würden. Andererseits befänden sich internationale Künstler derzeit nicht auf Tour, auch viele große heimische Künstler würden die Pandemie zum Schreiben neuer Musik nutzen, so Solke.

Picknickdecken, Speisen und Getränke

Die Rahmenbedingungen der Picknick-Konzerte werden deckungsgleich mit denen der Veranstaltungen im August sein. Die Besucher bringen – entweder als 2er- oder 4er-Gruppe – ihre eigenen Picknickdecken mit, auf denen sie dem Auftritt lauschen. Auch Getränke und Speisen sollen selbst mitgebracht werden. Tickets gibt es nur online unter www.krasserstoff.com, um einen kontaktlosen Einlass zu gewährleisten.