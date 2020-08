Jens Spahn zu Besuch in Münster: „Bin nicht der Spaßverderber“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist aktuell auf großer NRW-Kommunalwahlkampftour . Während er am Wochenende in Bergisch Gladbach beleidigt und bespuckt wurde, blieben solche Szenen am Montag in Münster aus. Allerdings hatte die CDU , die den Diskussionsabend mit den eigenen Parteimitgliedern organisiert hatte, auch kurzfristig entschieden, die Veranstaltung nicht im temporär errichteten Biergarten auf dem Lindenhofgelände an der Promenade stattfinden zu lassen, sondern gut geschützt in einer Halle in der Speicherstadt in Coerde.

Spahn selbst sprach, nachdem der CDU-Kreisvorsitzende Hendrik Grau und Oberbürgermeister Markus Lewe die Veranstaltung eröffneten hatten, über die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es habe sich gezeigt, dass Deutschland nicht nur in einer Uniklinikstadt wie Münster, sondern flächendeckend eine gute Gesundheitsinfrastruktur habe und daher bisher glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen sei.

Zweiter Lockdown eher unwahrscheinlich

Dennoch gelte es nun, das bisher Erreichte zu sichern und den „Corona-Alltag“, der viele Menschen ermüde, aber auch gut durch die Krise geführt habe, weiterzuführen. „Natürlich fällt es uns Münsterländern schwer, aufs Schützenfest zu verzichten“, sagte Spahn. Doch es sei noch nicht die Zeit, um wieder zu feiern. Er möchte lieber Schüler und Pendler in Bussen und Bahnen sitzen sehen, statt Fans, die zum Stadion fahren.

Einen zweiten, ähnlich harten Lockdown wie im März und April hält er allerdings für unwahrscheinlich. „Wir wissen mittlerweile, dass wir mit Masken beim Friseur und im Einzelhandel die Lage unter Kontrolle haben“, sagte Spahn.

Appell zum Wählen

Angesprochen auf mögliche Corona-Impfungen zeigte er sich optimistisch, dass es in einigen Monaten einen oder sogar zwei Impfstoffe geben werde, welche die abschließende „Phase drei“ der Impfstoffüberprüfung dann abgeschlossen hätten. Zudem betonte er: „Es bleibt bei einer freiwilligen Impfung. Und bitte sagen Sie das denjenigen, wenn das nächste mal in einer Whatsapp-Gruppe kommt: ‚Die haben das mit Bill Gates doch eh im Hinterzimmer entschieden‘“.

Selbstironisch reflektierte Spahn mehrfach, dass er zunehmend persönlich für die Corona-Pandemie verantwortlich gemacht werde. „Das Virus ist der Spaßverderber, nicht ich“, sagte er und betonte gleichzeitig, dass er den Dialog für wichtig halte. „Solange Gespräche noch möglich sind, bin ich hoffnungsvoll“.

Zudem appellierte er an die rund 60 Anwesenden, am 13. September wählen zu gehen . „Wir müssen als Gesellschaft ein klares Zeichen setzen, dass die Demokratie auch in der Pandemie funktioniert“.

